الصباح الفني
لكنيزي يصدر “هديل الأماسي الجريحة”
الديوان يضم قصائد شعرية تسائل الموت والحياة صدرت عن مطبعة”الجديدة ريبرو” مجموعة شعرية بعنوان: “هديل الأماسي الجريحة” للشاعر والروائي الطاهر لكنيزي. ويجمع الديوان بين دفتيه ثماني وعشرين قصيدة، وصمم لوحة الغلاف الفنان عزيز الخلفي. وقدم للإصدار الجديد الناقد والروائي الحبيب الدائم ربّي. وورد في التقديم، “أنّأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا