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الصباح الفني

لكنيزي‭ ‬يصدر‭ “‬هديل‭ ‬الأماسي‭ ‬الجريحة‭” ‬

منذ 16 ثانية
غلاف‭ ‬الديوان‭                            (‬خاص‭)‬
الديوان‭ ‬يضم‭ ‬قصائد‭ ‬شعرية‭ ‬تسائل‭ ‬الموت‭ ‬والحياة صدرت‭ ‬عن‭ ‬مطبعة‭”‬الجديدة‭ ‬ريبرو‭” ‬مجموعة‭ ‬شعرية‭ ‬بعنوان‭: “‬هديل‭ ‬الأماسي‭ ‬الجريحة‭” ‬للشاعر‭ ‬والروائي‭ ‬الطاهر‭ ‬لكنيزي‭. ‬ ويجمع‭ ‬الديوان‭ ‬بين‭ ‬دفتيه‭ ‬ثماني‭ ‬وعشرين‭ ‬قصيدة،‭ ‬وصمم‭ ‬لوحة‭ ‬الغلاف‭ ‬الفنان‭ ‬عزيز‭ ‬الخلفي‭. ‬وقدم‭ ‬للإصدار‭ ‬الجديد‭ ‬الناقد‭ ‬والروائي‭ ‬الحبيب‭ ‬الدائم‭ ‬ربّي‭.‬ وورد‭ ‬في‭ ‬التقديم،‭ “‬أنّ‭أكمل القراءة »

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