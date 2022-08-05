حوادث
ميت يفوت عقارا ويباشر تحفيظه
فارق الحياة في 2004 ومراسلة لعمالة الجديدة تؤكد حضوره شخصيا إلى مقر القيادة في 2018 عادت الحياة لمسن فارق الحياة بالجديدة في 2004، وحرم ورثته من عقار ورثوه عنه، وفوته لشخصية نافذة، وانتقل رفقته إلى مقر القيادة لاستصدار إشهاد بالملك، وتقديمه إلى المحافظة العقارية للشروع في إجراءاتأكمل القراءة »
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