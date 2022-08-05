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حوادث

غريق بشلالات أوزود

منذ 11 ثانية
تحولت رحلة سياحية نظمها عدد من الأصدقاء إلى شلالات أوزود بإقليم أزيلال، الثلاثاء الماضي، إلى فاجعة مؤلمة بعد غرق شاب في مقتبل العمر، لم يكن حذرا بما يكفي عندما ارتمى في الماء، لتحل الكارثة بعد أن ابتلعته المياه. ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 20 سنة، حلأكمل القراءة »

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منذ 11 ثانية


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