حوادث
خمسينية ضمن شبكة لدعارة الشقق
داهمت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية زايو التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، في الساعات الأولى من صباح أول أمس (الأربعاء)، شقة تديرها خمسينية، تم تحويلها إلى وكر للدعارة لممارسة الجنس واستهلاك الخمر والسهرات الماجنة. وحسب مصادر “الصباح”، أسفرت عملية المداهمة عن إيقاف شاب وشابة متلبسين في أوضاع مخلةأكمل القراءة »
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