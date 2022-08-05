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“سوق الفيلم” بمهرجان طنجة
أنور يترأس مسابقة الفيلم الروائي الطويل وأولاد السيد في الفيلم الوثائقي والتريكي في الفيلم القصير كشف المركز السينمائي المغربي، عن تشكيلة لجان التحكيم المشاركة في النسخة 22 من المهرجان الوطني للفيلم بطنجة، التي تقام فعالياتها في الفترة الممتدة من 16 إلى 24 شتنبر المقبل. وذكر المركز أنأكمل القراءة »
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