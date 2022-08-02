رسالة من بوتين للملك

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس فيدرالية روسيا، فلاديمير بوتين، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين.

وأعرب بوتين، في هذه البرقية، عن متمنياته لجلالة الملك بموفور الصحة والتوفيق، وللشعب المغربي بالرخاء والازدهار.

وأضاف الرئيس الروسي “إن العلاقات الروسية-المغربية تقوم على التقاليد الجيدة للصداقة والاحترام المتبادل. وإني لعلى يقين من أن مواصلة تطوير التعاون الثنائي البناء في مختلف المجالات يستجيب للمصالح الأساسية لشعبي بلدينا، ويخدم تعزيز الأمن والاستقرار في إفريقيا والشرق الأوسط”.