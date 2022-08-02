سفن أميركية عدة تجوب منطقة تايوان

جابت سفن أميركية عدة منطقة تايوان الثلاثاء، مع وصول رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، وفقا لمصادر عسكرية أميركية.

وفي الوقت الذي توعدت فيه الصين بشن “أعمال عسكرية محددة الأهداف” ردا على زيارة بيلوسي، أعلن الأسطول الأميركي السابع في تغريدة أن حاملة الطائرات “يو اس اس رونالد ريغان” التي تجوب المنطقة منذ بداية يوليوز، موجودة في بحر الفليبين جنوب تايوان.

ونشرت البحرية الأميركية صورا لـ”يو اس اس رونالد ريغان” وهي تقوم بمناورات مع سفينة الإمداد “يو اس اس كارل براشير” الاحد.

وقال مسؤول أميركي طلب عدم ذكر اسمه إن حاملة الطائرات ومجموعتها المحمولة جوا “تنفذ مهمة روتينية في غرب المحيط الهادئ”.

في الوقت نفسه، تجولت سفينة برمائية تابعة لسلاح البحرية وهي “يو إس إس طرابلس” في شرق تايوان، وفقا للمعهد البحري الأميركي (USNI)، وهو منظمة مستقلة لكن ها قريبة من البحرية الأميركية.

وأشار المعهد البحري الأميركي إلى أن “يو اس اس رونالد ريغان” و”يو اس اس طرابلس” كلاهما حاملتان لأحدث طراز من طائرات “اف 35”.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن وجود هاتين السفينتين في المنطقة ليس مرتبطا بزيارة بيلوسي، التي تعد المسؤولة الأميركية الأرفع التي تزور الجزيرة منذ زيارة سلفها نيوت غينغريش في العام 1997.

وقال المتحدث باسم الوزارة الثلاثاء “من الواضح اننا نتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة أعضاء الكونغرس أينما اختاروا الذهاب ومتى أرادوا السفر”.

دخول أكثر من 20 طائرة عسكرية صينية منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي لتايوان يوم زيارة بيلوسي

أعلن مسؤولون في تايبيه أن أكثر من 20 طائرة عسكرية صينية دخلت منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي لتايوان (أديز) الثلاثاء، في تصعيد خطير أثناء زيارة رئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي المثيرة للجدل للجزيرة.

وقالت وزارة الدفاع في الجزيرة، وهي حليف للولايات المتحدة، في بيان على تويتر “دخلت 21 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي… إلى جنوب غرب منطقة أديز في تايوان في 2 غشت 2022”. ومنطقة “أديز” مختلفة عن المجال الجوي الإقليمي لتايوان لكنها تشمل منطقة أكبر بكثير تتداخل مع جزء من “منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي” التابعة للصين وحتى بعض أجزاء البر الرئيسي.

موسكو تقول إن من حق الصين اتخاذ إجراءات لحماية “سيادتها”

قالت موسكو إن من حق الصين اتخاذ إجراءات لحماية سيادتها، ووصفت زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان بأنها “استفزاز واضح”.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن “الجانب الصيني لديه الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادته وسلامة أراضيه في ما يتعلق بقضية تايوان”. ووصفت موسكو زيارة بيلوسي بأنها “استفزاز واضح” يهدف إلى احتواء الصين.