الصباح الفني
شواطئ الفنيدق تنفتح على”بحور الشعر”
تنطلق اليوم (الأربعاء)، فعاليات الدورة الرابعة لملتقى “بحور الشعر” الذي تنظمه دار الشعر، بتطوان بشاطئ الريفيين التابع لعمالة المضيق الفنيدق. وتستضيف الدورة الحالية، التي تتواصل إلى بعد غد (الجمعة)، الشاعر والممثل محمد الشوبي والشاعرة والممثلة مجيدة بنكيران والشاعر والإعلامي سعيد كوبريت والشاعرة خديجة الزياني والشاعر إدريس علوشأكمل القراءة »
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