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مجتمع

الأداء الإلكتروني لرسوم الجماعات

منذ 37 ثانية
أودعت المديرية العامة للجماعات المحلية، في خطوة غير مسبوقة، الإقرارات المتعلقة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية وأدائها بطريقة إلكترونية، عكس ما كان الأمر عليه في السابق. واقترحت الجهات الوصية، مشروع مرسوم، يهدف إلى تمكين الخاضعين للرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية من القيام بواجباتهم بطريقة إلكترونية, في ماأكمل القراءة »

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منذ 37 ثانية


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