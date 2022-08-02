أسواق
تداولات البورصة في يوليوز
سجل مؤشر “مازي” انخفاضا بنسبة 1.59 في المائة ليستقر عند 11.818.46 نقطة، كما سجل مؤشر MSI 20 بدوره خسارة بنسبة 1.59 في المائة إلى 954.64 نقطة. وأنهى 16 قطاعا الشهر الماضي على وقع سلبي، مقابل 6 قطاعات على وقع إيجابي. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات أزيد من 1.78أكمل القراءة »
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