الأولى
إفلاسات مفتعلة للنصب على قروض
مقاولات استفادت من تمويلات بمليارين وتقدمت بطلبات للاستفادة من مسطرة معالجة صعوبة المقاولة لجأ بعض المستفيدين من القروض المضمونة من الدولة، مثل “انطلاقة” و”أوكسجين” إلى حيلة الإعلان عن الإفلاس، وإدراج مقاولاتهم ضمن مسطرة التصفية القضائية، للتهرب من أداء مستحقات المؤسسات البنكية، علما أن الدولة هي التي ستؤديأكمل القراءة »
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