fbpx
الأولى

إفلاسات مفتعلة للنصب على قروض

منذ 5 دقائق
مقاولات استفادت من تمويلات بمليارين وتقدمت بطلبات للاستفادة من مسطرة معالجة صعوبة المقاولة لجأ بعض المستفيدين من القروض المضمونة من الدولة، مثل “انطلاقة” و”أوكسجين” إلى حيلة الإعلان عن الإفلاس، وإدراج مقاولاتهم ضمن مسطرة التصفية القضائية، للتهرب من أداء مستحقات المؤسسات البنكية، علما أن الدولة هي التي ستؤديأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.