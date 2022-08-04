أخبار الصباح
أخبار الصباح
< "بيرة" حذفت غرفة التجارة والصناعة الألمانية بالمغرب، جميع المنشورات المتعلقة بمهرجان "البيرة"، الذي كانت ستنظمه بمنطقة بوسكورة، ضواحي البيضاء، في أكتوبر المقبل، كما أوقفت بيع التذاكر للراغبين في المشاركة في التظاهرة، بعد أن أثار الإعلان عن المهرجان ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي وانتشار عريضة تطالب بإلغائه.أكمل القراءة »
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