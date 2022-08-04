الأولى
قرارات تأديبية في حق قضاة
شرع المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بعث القرارات التأديبية التي أصدرها في دورته، المنتهية في 28 يوليوز الماضي، في حق القضاة الذين ثبتت في حقهم مخالفات مهنية تستدعي اتخاذ قرارات تأديبية، والتي لم يفصح بعد عن عددها، في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية لدورة يناير. وتحدثت مصادرأكمل القراءة »
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