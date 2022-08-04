بانوراما
احذروا الإسهال بسبب الفواكه
“كول وقيس” مع أدهشور تمثل الفواكه عند أغلب الأشخاص، عنصرا أساسيا في النظام الغذائي اليومي، نظرا للفوائد الصحية المتعددة التي تعود على الجسم من تناولها. إلا أن هناك أنواعا معينة منها يمكن أن تسبب الإسهال، خاصة في فصل الصيف، ليس فقط بسبب الإفراط في تناولها بل أيضاأكمل القراءة »
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