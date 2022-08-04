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معامل “سرية” بقلب البيضاء

منذ 7 دقائق
مصانع غير مرخصة للنسيج والنجارة وطرز الأثواب تعوض محلات للتجارة سلمت لمعاقين تزحف المعامل السرية المتخصصة في النسيج والنجارة وطرز الأثواب على المحلات التجارية للسوق البلدي سيدي الخدير بشارع سيدي الخدير بمقاطعة الحي الحسني، الشهير باسم سوق “العرج”، إذ يتجاوز عدد المصانع 40 مصنعا للنسيج. واحتل أصحابأكمل القراءة »

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منذ 7 دقائق


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