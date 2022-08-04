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حوادث

غريقان بابن سليمان

منذ 3 دقائق
لقي شخص نهاية الأسبوع، مصرعه غرقا بالواد المالح بإقليم ابن سليمان، بعدما عثر على جثته طافية بمياه الوادي بالمنطقة الترابية التابعة للإقليم. وحلت عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي والسلطات المحلية، بمكان الحادث، وعملت على نقل الجثة صوب مستودع الأموات بابن سليمان، ومنه إلى مستشفى الطب الشرعي الرحمةأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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