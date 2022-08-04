حوادث
“ديستي” تطيح بسارق سيارات
جانح يتربص بإعلانات بيعها لانتحال صفة زبون قبل سرقتها من الضحايا بحجة تجريبها فكت عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن عين الشق بالبيضاء، الجمعة الماضي، لغز عمليات السطو على سيارات عدد من الضحايا، بعد إيقاف جانح خطير. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أنأكمل القراءة »
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