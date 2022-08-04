حوادث
الحبس لمحامي”الأفلام الجنسية”
اعترف بالمنسوب إليه أمام الفرقة الوطنية للدرك والمحكمة اقتنعت بجريمته أدانت المحكمة الابتدائية بسلا، مساء الجمعة الماضي، محاميا من هيأة الرباط بعقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاثة أشهر، بعدما أدخل مفاتيح تخزين تستخدم لقراءة الأفلام الجنسية إلى ربيبه، الذي كان يخضع للاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 بسلا، كماأكمل القراءة »
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