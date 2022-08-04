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حوادث

اعتقال سارق سائحة بمراكش

منذ 3 دقائق
تمكنت عناصر الدائرة الأمنية الرابعة بعرصة المعاش، التابعة لولاية أمن مراكش، بتنسيق مع عناصر فرقة الشرطة السياحية، من إيقاف لص عرّض رفقة شريك له، مازال في حالة فرار، سائحة أجنبية تحمل الجنسية الأمريكية، للسرقة بالخطف والمقرونة بالعنف. وأفاد مصدر مطلع أن الموقوف استهدف بمعية شريكه الهارب، السائحةأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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