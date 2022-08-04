حوادث
حجز 50 رزمة من الحشيش بالجديدة
أحبطت عناصر الدرك الملكي بالقيادة الجهوية للجديدة، الاثنين الماضي، عملية تهريب كمية ضخمة من المخدرات، كانت بسيارة من الحجم الكبير، قادمة من مناطق الشمال ومتوجهة إلى مدينة بالجنوب. وأشارت المصادر إلى أن عناصر الدرك الملكي توصلت بمعلومات دقيقة، من قبل عناصر كوكبة الدراجات النارية بالجديدة، وبتنسيق معأكمل القراءة »
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