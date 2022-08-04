fbpx
حوادث

حجز 50 رزمة من الحشيش بالجديدة

منذ 3 دقائق
أحبطت عناصر الدرك الملكي بالقيادة الجهوية للجديدة، الاثنين الماضي، عملية تهريب كمية ضخمة من المخدرات، كانت بسيارة من الحجم الكبير، قادمة من مناطق الشمال ومتوجهة إلى مدينة بالجنوب. وأشارت المصادر إلى أن عناصر الدرك الملكي توصلت بمعلومات دقيقة، من قبل عناصر كوكبة الدراجات النارية بالجديدة، وبتنسيق معأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.