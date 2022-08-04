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حوادث

وفاة فلاح وغرق شابة في النهر

منذ 17 ثانية
لقي فلاح في الثلاثين من عمره، متزوج وأب لطفلين، مصرعه الأحد الماضي بسبب صعقة كهربائية. وكشفت مصادر «الصباح»، أن الهالك أصيب بحروق عندما كان بصدد تشغيل مضخة مياه السقي بدوار البراوكة الواقع بتراب الجماعة القروية لمكرس بدائرة سيدي إسماعيل بإقليم الجديدة. وأكدت المصادر نفسها، أنه فور علمهاأكمل القراءة »

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منذ 17 ثانية


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