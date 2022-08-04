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تحت الدف

منذ 28 ثانية
ما يقترفه بعض رؤساء الجماعات والمقاطعات من جرائم في حق الطبيعة والإنسان والبيئة، يجب أن يكون موضوع تحقيق قاس من المجالس الجهوية للحسابات، تعقبه مساطر متابعات أمام النيابة العامة. فبسبب التواطؤ مع شركات “صديقة”، مقابل منافع وعمولات، وبسبب “اللهطة” للمال العام، تتعرض عدد من الشوارع والأزقة والمرافقأكمل القراءة »

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منذ 28 ثانية


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