الأولى
ملايين “لقيطة” في خزينة جامعة
تخوف من صرفها بسبب عدم الحسم في خوصصة التعليم العالي رغم أن إدارة جامعة محمد الخامس صادقت، قبل خمس سنوات، على خوصصة التعليم داخلها، دون باقي جامعات المملكة، واستخلاص رسوم مالية من طلبتها، دون وجود أي نص قانوني يحدد طبيعة هذه الرسوم، باستثناء قرار لمجلس الجامعة، إلاأكمل القراءة »
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