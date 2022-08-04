الأولى
فائض الميزانية يورط جماعات
صفقات بمئات الملايين تفجر مجالس منتخبة بسبب برمجة محاربة العطش والنفايات أشعلت عمليات إعادة برمجة فائض ميزانيات جماعات، فتيل اتهامات داخل مجالس جماعية بالتلاعب في صفقات تخص اقتناء شاحنات صهاريج لتوزيع الماء الصالح للشرب على دواوير العطش، وشاحنات جمع النفايات من نقط سوداء تحولت إلى مطارح عشوائية،أكمل القراءة »
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