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فلاح “يفبرك” ملفات قضائية

منذ 42 ثانية
تجرى بالمحكمة الابتدائية بسلا، محاكمة فلاح يتحدر من الزمامرة انتحل هوية عميد شرطة “كوميسير”، وأوهم ضحاياه بارتكاب أقاربهم جرائم ترتبط بالخيانة الزوجية والمشاركة فيها والفساد، وتسلم منهم مبالغ مالية، مدعيا لهم أن صفته الأمنية ستمكنه من إبعاد الشبهات عنهم وإخلاء سبيلهم بعيدا عن أعين النيابة العامة، وحيرأكمل القراءة »

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منذ 42 ثانية


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