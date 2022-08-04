الأولى
فلاح “يفبرك” ملفات قضائية
تجرى بالمحكمة الابتدائية بسلا، محاكمة فلاح يتحدر من الزمامرة انتحل هوية عميد شرطة “كوميسير”، وأوهم ضحاياه بارتكاب أقاربهم جرائم ترتبط بالخيانة الزوجية والمشاركة فيها والفساد، وتسلم منهم مبالغ مالية، مدعيا لهم أن صفته الأمنية ستمكنه من إبعاد الشبهات عنهم وإخلاء سبيلهم بعيدا عن أعين النيابة العامة، وحيرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا