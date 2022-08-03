الرياضة
جمع برشيد الانتخابي في 9 غشت
فخر الدين المرشح الوحيد لتعويض البيضي الموقوف يعقد يوسفية برشيد جمعا عاما انتخابيا، في 9 غشت الجاري، انطلاقا من السادسة مساء، بقاعة المعهد العالي لتقنيات الإعلاميات والتجارة والتسيير ببرشيد، من أجل انتخاب رئيس جديد خلفا لنور الدين البيضي الموقوف. وعلمت “الصباح” أن جمال فخر الدين يبقى المرشحأكمل القراءة »
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