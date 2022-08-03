الرياضة
وجوه جديدة في منتخب عموتة
استدعى 19 لاعبا ضمنهم ستة لاعبين من الرجاء وأبعد لاعبي الوداد وبركان وجه الحسين عموتة، مدرب المنتخب المحلي، الدعوة إلى 19 لاعبا للمشاركة في المعسكر التدريبي بمركز محمد السادس بالمعمورة، ضاحية سلا، إلى غاية السبت المقبل، تحضيرا للدوري الدولي، الذي تحتضنه النمسا في الفترة الممتدة ما بينأكمل القراءة »
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