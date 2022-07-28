حوادث
“السورسي” لمتهم بحيازة سلاح ناري بالحاجب
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، بمؤاخذة متهم لارتكابه جناية حيازة سلاح ناري، خرقا للمقتضيات المنصوص عليها بشأن الزجرعن مخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة ،ومعاقبته بسنتين اثنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. ويستفاد من تفاصيل الواقعة، كما هو ثابت فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا