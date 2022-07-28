الصباح الثـــــــقافـي
القادري يترأس بيت الشعر
جددت الثقة في الشاعر مراد القادري، ليترأس بيت الشعر في المغرب مرة أخرى. واتخذ هذا القرار في نهاية أشغال المؤتمر العادي لبيت الشعر في المغرب، المنعقد تحت شعار “الارتقاء بصورة الشاعر المغربي المعاصر، وتميز بالمصادقة، على الخصوص، على التقريرين الأدبي والمالي للفترة السابقة. ويعد القادري من مواليد 1965 بسلا، وحاصلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا