حوادث
4 غرقى في يوم واحد بجهة فاس
غرق أربعة أشخاص في يوم واحد بجهة فاس، بينهم رجل تعليم بمديرية وزارة التربية الوطنية بإفران، ليرتفع عدد ضحايا الغرق إلى 6 في أقل من 3 أيام، بعدما غرق محام بهيأة الدار البيضاء، بحقينة سد الوحدة، ووفاة طفل غرقا في مسبح منتجع بوعادل بإقليم تاونات. وانضاف رجل التعليم الذي كانأكمل القراءة »
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