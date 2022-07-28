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وطنية

وأخيرا‭… ‬إصلاح‭ ‬حقيقي‭ ‬للتعليم‭!‬

منذ دقيقتين
الطلبة‭ ‬المقبولون‭ ‬مدعوون‭ ‬للقيام‭ ‬بأعمال‭ ‬تربوية‭ ‬لفائدة‭ ‬المدارس‭     (‬أرشيف‭)‬
80‭ ‬ألف‭ ‬أستاذ‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬مكونون‭ ‬في‭ ‬اللغات‭ ‬وعلم‭ ‬النفس‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬و»تمغرابيت‮»‬‭ ‬ هرمنا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬لحظة‭ ‬نسمع‭ ‬فيها،‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬التعليم‭ ‬المغربية،‭ ‬أقدمت‭ ‬على‭ ‬إصلاح‭ ‬حقيقي،‭ ‬وأعطت‭ ‬قيمة‭ ‬لأبناء‭ ‬المغاربة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المدرسة‭ ‬العمومية،‭ ‬فرغم‭ ‬كل‭ ‬الشعارات‭ ‬التي‭ ‬رفعت‭ ‬في‭ ‬العقود‭ ‬الأخيرة،‭ ‬فإن‭ ‬المغاربة‭ ‬لم‭ ‬يصدقوا‭ ‬يوما‭ ‬أن‭أكمل القراءة »


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