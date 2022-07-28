وطنية
وأخيرا… إصلاح حقيقي للتعليم!
80 ألف أستاذ من الجيل الجديد مكونون في اللغات وعلم النفس والتكنولوجيا و»تمغرابيت» هرمنا من أجل لحظة نسمع فيها، أن وزارة التعليم المغربية، أقدمت على إصلاح حقيقي، وأعطت قيمة لأبناء المغاربة من خلال المدرسة العمومية، فرغم كل الشعارات التي رفعت في العقود الأخيرة، فإن المغاربة لم يصدقوا يوما أنأكمل القراءة »
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