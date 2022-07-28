الرياضة
السكتيوي يؤخر توقيع باكيتا للحسنية
المدرب السابق يطالب بـ 290 مليونا لفسخ العقد سيتولى البرازيلي ماركوس باكيتا تدريب حسنية أكادير، بموجب عقد يمتد لثلاث سنوات. ولن يوقع باكيتا عقده مع حسنية أكادير، إلا بعد فك الارتباط بعبد الهادي السكتيوي. ولم يوافق بعض أعضاء المكتب المديري على فك الارتباط مع السكتيوي إلا بعد أن أخبرهم الرئيسأكمل القراءة »
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