الرياضة
منتخب الألعاب الإلكترونية يستهل المونديال
مشاركة تاريخية للعناصر الوطنية في كأس العالم استهل المنتخب الوطني لكرة القدم الإلكترونية، مشاركته التاريخية في كأس العالم “فيفا إي”، أمس (الأربعاء)، بكوبنهاغن الدنماركية. ويتكون المنتخب الوطني من كنان النبهاني وإسماعيل بودبزة وإلياس مساعد، إذ يوجدون في المجموعة الرابعة، التي تضم بولونيا وإيطاليا والهند والمكسيك وهولندا. وسيواجه لاعبو المنتخب هذهأكمل القراءة »
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