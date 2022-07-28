الرياضة
4 ميداليات “إفريقية” لمنتخب الجيدو
فاز المنتخب الوطني للجيدو، بأربع ميداليات، منها ذهبية وفضيتان، خلال بطولة إفريقيا للفتيات والشباب، التي نظمت بنيروبي. وفاز حسن الدكالي بالميدالية الذهبية في وزن أقل من 73 كيلوغراما، شباب، على حساب مواطنه نوح لحموري، الذي فاز بالفضية. من جهته، فاز لحموري بالميدالية الفضية أيضا، في وزن أقل من 73 كيلوغراما،أكمل القراءة »
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