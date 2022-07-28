الصباح الفني
تكريم داداس وبديدا وبوبكدي بإفران
يكرم مهرجان إفران السينمائي الدولي، في دورته 23 المنظمة بين 25 و28 غشت المقبل، المخرجة فاطمة بوبكدي وزميليها الممثلين عزيز داداس وحسن بديدا، ، اعترافا من إدارته بقدراتهم الفنية وما قدموه من أعمال فنية متميزة مشهود لها في الساحة السينمائية وطنيا ودوليا، مساهمة منهم في الارتقاء بالعمل السينمائي. وتخصص فقرةأكمل القراءة »
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