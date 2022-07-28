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الصباح الفني

تكريم‭ ‬داداس‭ ‬وبديدا‭ ‬وبوبكدي‭ ‬بإفران‭ ‬

منذ دقيقتين
يكرم‭ ‬مهرجان‭ ‬إفران‭ ‬السينمائي‭ ‬الدولي،‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬23‭ ‬المنظمة‭ ‬بين‭ ‬25‭ ‬و28‭ ‬غشت‭ ‬المقبل،‭ ‬المخرجة‭ ‬فاطمة‭ ‬بوبكدي‭ ‬وزميليها‭ ‬الممثلين‭ ‬عزيز‭ ‬داداس‭ ‬وحسن‭ ‬بديدا،‭ ‬،‭ ‬اعترافا‭ ‬من‭ ‬إدارته‭ ‬بقدراتهم‭ ‬الفنية‭ ‬وما‭ ‬قدموه‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬فنية‭ ‬متميزة‭ ‬مشهود‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬السينمائية‭ ‬وطنيا‭ ‬ودوليا،‭ ‬مساهمة‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالعمل‭ ‬السينمائي‭.‬ وتخصص‭ ‬فقرة‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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