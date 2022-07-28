الرياضة
هجرة جماعية بخنيفرة
فك الارتباط مع ثلاثة لاعبين وانتهاء عقود عشرة وأوشن أول وافد فسخت إدارة شباب أطلس خنيفرة عقود ثلاثة لاعبين، هم الغيني بالامين سانغاري ومعاد الطالب ومحمد أنس التكناوتي. وانتهت عقود أزيد من عشرة لاعبين مع الفريق، أبرزهم العميد محسن أيت واحي وعبد الحي الفورصي، المنتقل إلى الرجاء، ومحمد حبالي وحمزةأكمل القراءة »
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