الرياضة
بركان مكتمل الصفوف
النمساوي وعزيز حاضران رغم انتهاء عقديهما سيكون نهضة بركان مكتمل الصفوف في نهائي كأس العرش أمام الوداد الرياضي، اليوم (الخميس)، بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط. وقرر محمد عزيز وعمر النمساوي المشاركة في النهائي، رغم انتهاء عقديهما مع الفريق البركاني في 30 يونيو الماضي، اعتبارا للعلاقة الوطيدةأكمل القراءة »
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