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الرياضة

الوداد يبحث عن الكأس العاشرة

منذ دقيقتين
غياب ثلاثة أساسيين والركراكي يراهن على الثلاثية يخوض الوداد الرياضي، مساء اليوم (الخميس)، نهائي كأس العرش، السادس عشر في مسيرته، حينما يواجه نهضة بركان، فوق أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله، بداية من التاسعة. وفاز الوداد، بكأس العرش تسع مرات، آخرها في 2001، ما يعني أن اللقب غاب عن خزانتهأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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