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الرياضة

70 متسابقا في طواف عصبة البيضاء

منذ 5 دقائق
أقيم على أربع مراحل وبلغت مسافته 350 كيلومترا شارك 70 متسابقا، في النسخة الأولى من طواف عصبة جهة البيضاء سطات للدراجات، أخيرا، والذي امتد على أربع مراحل. ومثل المتسابقون عصبة طنجة تطوان الحسيمة والشرق والرباط سلا القنيطرة وفاس مكناس والبيضاء سطات وبني ملال خنيفرة ومراكش آسفي وسوس ماسة وكلميم وادأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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