أســــــرة
اتركوا الأطفال يعتمدون على أنفسهم
العطلة الصيفية فرصة لتطوير مهاراتهم وتحمل مسؤوليتهم يشدد الخبراء على أهمية استغلال العطلة الصيفية لتطوير مهارات الأطفال وأيضا لتشجيعهم على الاعتماد على أنفسهم وتحفيزهم لتحمل مسؤولية بعض الأشغال المنزلية سواء خلال بقائهم في المنزل أو خلال رحلات السفر لقضاء العطلة. ومن النصائح التي يقدمها الاختصاصيون لتشجيع الطفل على الاعتماد علىأكمل القراءة »
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