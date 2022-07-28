أســــــرة
نصائح
< أسرار ينصح الاختصاصيون بتعويد الطفل على أن يكون منفتحا على والديه ولا يخفي عنهما أي شيء يتعلق به وأنه ليست هناك أسرار تخفى عن الأم والأب، فهذه النقطة شديدة الأهمية حتى لا يتعرض لتحرش أو اعتداء و يجبره المعتدي على كتمان الأمر باعتباره سرا. كما من المهم ترك مساحة منأكمل القراءة »
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