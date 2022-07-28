أســــــرة
كيك طبقات بالبرتقال
المقادير الطبقة الأولى بيضة واحدة كأس سكر فانيلا القليل من الملح كأس حليب كأس زيت كأسان من الدقيق خميرتان للحلويات الطبقة الثانية : نصف لتر حليب ملعقتان كبيرتان من السكر 3 ملاعق كبيرة من بودرة كريم باتسيير فلان صغير الطبقة الثالثة: فواكه حسب الرغبة كأس برتقال ملعقتان كبيرتان من السكر 2 فلانأكمل القراءة »
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