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أســــــرة

كيك طبقات بالبرتقال

منذ 12 دقيقة
المقادير  الطبقة الأولى  بيضة واحدة كأس سكر فانيلا القليل من الملح كأس حليب كأس زيت كأسان من الدقيق   خميرتان للحلويات الطبقة الثانية : نصف لتر حليب ملعقتان كبيرتان من السكر 3 ملاعق كبيرة من بودرة كريم باتسيير فلان صغير الطبقة الثالثة: فواكه حسب الرغبة كأس برتقال ملعقتان كبيرتان من السكر 2 فلانأكمل القراءة »


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منذ 12 دقيقة


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