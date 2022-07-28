أســــــرة
الحيض… اضطهاد نفسي
البوعزاوي قالت إن أمهات مسؤولات عن اكتئاب الفتاة بسبب العادة الشهرية تدخل الكثير من الفتيات، في ضغوطات نفسية حادة، بسبب العادة الشهرية، وهو ما يجب على الأم أخذه بعين الاعتبار ومحاولة التعامل معه بحذر. وفي هذا الصدد، قالت الكوتش سناء البوعزاوي، إن الفتاة، يمكن أن تدخل في حالة الاكتئاب بسببأكمل القراءة »
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