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حوادث

7 غرقى في 24 ساعة

منذ دقيقتين
مصرع أربعة أشخاص بالداخلة وطفلين بالرشيدية يسائل شروط السلامة أصبحت أخبار ضحايا الغرق في البحار والمسابح والقنوات المائية، ترد من جميع الأقاليم، إلى درجة أن سبعة أشخاص توفوا في يوم واحد، نتيجة الإقبال المتزايد على المنتجعات وأماكن الاصطياف، بسبب درجات الحرارة غير المسبوقة، التي تسجل في المملكة في هذه الفترةأكمل القراءة »


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