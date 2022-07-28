أســــــرة
4 فوائد للمشي الطويل
هناك فوائد كثيرة للمشي لمسافات طويلة، منها بناء العضلات وتقوية الجسم، إذ يعتبر الاختصاصيون أن ذلك من أنواع الرياضات الهوائية التي تقوي العضلات والعظام، وخاصة الساقين والظهر، والتي تقي من الإصابة بمرض هشاشة العظام. ومن بين الفوائد القدرة على فقدان الوزن، إذ يساعد المشي الطويل على فقدان الوزن بشكل سريعأكمل القراءة »
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