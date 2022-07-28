fbpx
أســــــرة

4 فوائد للمشي الطويل

منذ 5 دقائق
هناك فوائد كثيرة للمشي لمسافات طويلة، منها بناء العضلات وتقوية الجسم، إذ يعتبر الاختصاصيون أن ذلك من أنواع الرياضات الهوائية التي تقوي العضلات والعظام، وخاصة الساقين والظهر، والتي تقي من الإصابة بمرض هشاشة العظام. ومن بين الفوائد القدرة على فقدان الوزن، إذ يساعد المشي الطويل على فقدان الوزن بشكل سريعأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدم ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.