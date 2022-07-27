أسواق
التعديلات المرتقبة بقانون المالية
رفع سقف الإعفاء ومعدل الخصم وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة على فئة المأجورين اعتبر فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن فئة المأجورين هي التي يتعين اتخاذ التدابير اللازمة بشأنها لتخفيف الضغط الضريبي عنها، بالنظر إلى أنها تساهم، لوحدها، بنسبة 73.29 في المائة من إجمالي إيرادات الضريبةأكمل القراءة »
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