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حوادث

دركي ينتحر بسلاحه

منذ 12 ثانية
اهتزت منطقة بودربالة بإقليم الحاجب ، أول أمس (الاثنين)، على وقع فاجعة انتحار دركي باستخدام سلاحه الوظيفي. وحسب مصدر مطلع، فإن الضحية (أ.ب) شاب سبق أن قضى 5 سنوات بمركز الدرك في بودربالة إقليم الحاجب، قبل أن يفاجأ بنقله للعمل بأحد مراكز الدرك الملكي التابع للنفوذ الترابي لورزازات، وأمام رفضهأكمل القراءة »


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منذ 12 ثانية


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