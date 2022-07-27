حوادث
دركي ينتحر بسلاحه
اهتزت منطقة بودربالة بإقليم الحاجب ، أول أمس (الاثنين)، على وقع فاجعة انتحار دركي باستخدام سلاحه الوظيفي. وحسب مصدر مطلع، فإن الضحية (أ.ب) شاب سبق أن قضى 5 سنوات بمركز الدرك في بودربالة إقليم الحاجب، قبل أن يفاجأ بنقله للعمل بأحد مراكز الدرك الملكي التابع للنفوذ الترابي لورزازات، وأمام رفضهأكمل القراءة »
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