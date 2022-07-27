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الصباح الفني

مهرجان الفيلم القصير ببرشيد

منذ 7 دقائق
أعلنت جمعية الغد للتواصل والإبداع عن تنظيم الدورة الخامسة للمهرجان الوطني للفيلم القصير ببرشيد، تحت شعار “تنمية الذوق الفني والسينمائي”، بتنسيق مع عمالة إقليم برشيد و المجلس البلدي للمدينة، ودعم مؤسسات خاصة وعمومية، في الفترة الممتدة من 8 إلى 11 دجنبر المقبل. ويتضمن برنامج المهرجان مسابقة رسمية مفتوحة في وجهأكمل القراءة »


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