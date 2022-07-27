الصباح الفني
مهرجان الفيلم القصير ببرشيد
أعلنت جمعية الغد للتواصل والإبداع عن تنظيم الدورة الخامسة للمهرجان الوطني للفيلم القصير ببرشيد، تحت شعار “تنمية الذوق الفني والسينمائي”، بتنسيق مع عمالة إقليم برشيد و المجلس البلدي للمدينة، ودعم مؤسسات خاصة وعمومية، في الفترة الممتدة من 8 إلى 11 دجنبر المقبل. ويتضمن برنامج المهرجان مسابقة رسمية مفتوحة في وجهأكمل القراءة »
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