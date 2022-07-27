مجتمع
سوق “الكاموني”… البحث عن “الهوتة”
ملاذ الباحثين عن “البيو” والأسعار المنخفضة وزبناؤه من الرباط وسلا والقنيطرة والخميسات أشجار غابة المعمورة تشعرك بالرغبة في أخذ قسط من الراحة وسطها، تتخللها سيارات مركونة داخلها لأسر اختارت مغادرة البنايات والاستمتاع بالطبيعة. هذا مشهد من الطريق المؤدية انطلاقا من مدينة الرباط، في اتجاه جماعة سيدي علال البحرواي، أو ماأكمل القراءة »
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