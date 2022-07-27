أسواق
الأجراء والموظفون يعانون حيفا ضريبيا
يساهمون بالقسط الأكبر من موارد الضريبة على الدخل يعاني الأجراء والموظفون حيفا ضريبيا واضحا تجسده جدول الضريبة على الدخل والأسعار المطبقة على دخول هذه الفئات، مقارنة بملزمين آخرين خاضعين للضريبة ذاتها، رغم أن الدستور ينص في المادة 39 على أن الجميع يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، التي للقانونأكمل القراءة »
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